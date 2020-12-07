Havra Sokağı'nda hafta sonu mesaisi - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, tarihi dokusu ve hareketli yapısıyla kentin en önemli alışveriş mekanlarından Havra Sokağı'nda başlattığı kapsamlı iyileştirme çalışması sürüyor. Esnafı mağdur etmemek için geceleri süren çalışmalar, pandemi dolasıyla ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında hız kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi dokusu ve özgün yapısı ile kentin en önemli bölgelerinden biri olan Havra Sokağı'nı ayağa kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Esnafı mağdur etmemek için ticari faaliyetlerin sona erdiği 21.00 ile 05.00 arasında çalışan ekipler, pandemi nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından da yararlanarak çalışmalarına hız verdi. Bozulan zeminin yenileme çalışmaları Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca cumartesi ve pazar günleri aralıksız devam etti. 136 metre uzunluğundaki sokakta, Bergama graniti ve bazalt taşı döşeme işlemlerinin yüzde 50'si tamamlandı.

Altyapı yenileniyor

Devam eden çalışmalar kapsamında; iletişim, enerji, aydınlatma hatları da yenileniyor. Çalışmaların ilk aşamasında İZSU Genel Müdürlüğü Havra Sokağı'nda bütünleşik olarak çalışan yağmursuyu ve kanal hattıyla birlikte içme suyu hatlarını yeniledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, üst yapı hakkında esnafın görüşleri alınıyor ve bu doğrultuda projede değişiklik ve ilaveler yapılıyor. Havra Sokağı'nda üst yapıya ilişkin çalışmalarında yıl sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi. - İZMİR