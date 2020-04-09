Havra Sokağı'nda virüse geçit yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havra Sokağı'nda virüse geçit yok - Son Dakika

Havra Sokağı'nda virüse geçit yok

6 saat önce

Konak Belediyesi, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Kemeraltı Çarşısı'nın en işlek sokağı olan Havra Sokağı'nın giriş ve çıkışında bariyerli denetim uygulamasına geçti.

Havra Sokağı'nda virüse geçit yok, System.String[]

Konak Belediyesi, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Kemeraltı Çarşısı'nın en işlek sokağı olan Havra Sokağı'nın giriş ve çıkışında bariyerli denetim uygulamasına geçti.


Kemeraltı Çarşısı'nda, taze gıda ve balık denince akla ilk gelen yer olan Havra Sokağı'nın giriş ve çıkışlarında bariyerli denetim uygulaması başladı. Konak Belediyesinin salgın önlemleri kapsamında başlatılan uygulama ile Havra Sokağı'nda güvenli alışveriş ortamı sağlanarak esnafın ve vatandaşın sağlığı için önlemler artırıldı. Konak'taki pazaryerlerinde olduğu gibi Havra Sokağı'na giriş çıkışlar da bariyer sistemi ile kontrol altına alındı.


Maske ve dezenfektanı da hazır bulunduruyorlar


Özellikle evleri yakın civarda olup alışverişte Havra Sokağı'nı tercih eden vatandaşın, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak alışveriş yapabilmesi için Konak Belediyesinin zabıta ekipleri bir dizi önlem aldı. Öncelikle sokağa giriş çıkışların kontrol altına alınabilmesi ve aynı anda sokakta olan insan sayısının belli bir oranı aşmaması için bariyer uygulamasına geçildi. Sokağın ana girişleri ile ara sokaklara çıkan noktalarına demir bariyerler koyuldu. Havra Sokağı'nın kapıları niteliğindeki bariyerlerin başında duran zabıta personeli ise alışverişe gelen vatandaşların giriş ve çıkışı sırasında maske ve dezenfektanı da hazır bulunduruyor.


Havra esnafı kurallara uyuyor


Havra Sokağı'nda alınan önlemlerin yanı sıra zabıta ekipleri sokak esnafına da dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda bilgi verdi. Maske ve eldiven kullanımı konusunda taviz verilmemesini isteyen zabıta; ellerin sık yıkanması, ürünlerin elle seçtirilmemesi, sosyal mesafenin korunması gibi önlemlerin önemine dikkat çekti. Ayrıca Havra Sokağı'nın her gün en geç 19.00'da kapanacağı kararı da hatırlatıldı. Havra Sokağı'nın ekmek kapıları olduğunu dile getiren esnaf da kurallara harfiyen uyacaklarının sözünü verdi.


#EvdeKal Konak


Zabıta personeli, esnafla beraber vatandaşı da bilgilendiriyor. Zorunlu haller dışında evden çıkılmaması gerektiği vatandaşa hatırlatılırken, alışveriş sırasında uymaları gereken hijyen ve sosyal mesafe kuralları da anlatılıyor. - İZMİR

Kemeraltı, Zabıta, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:28 Kaynak: İHA

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