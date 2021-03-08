Havran Belediye Başkanı Ersoy'un acı günü - Son Dakika

Balıkesir'in Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'un babası İbrahim Ersoy geçirdiği rahatsızlık sonucunda hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Ersoy'un cenazesi pandemi kuralları dahilinde şehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'un babası İbrahim Ersoy, geçirdiği rahatsızlık sonucunda Balıkesir Şehir Hastanesinde tedavi görürken hayatını kaybetti. Hacı İbrahim Ersoy (78) bir süredir tedavi gördüğü hastaneden alınarak Havran ilçesine getirildi. Burada Havran ilçe mezarlığı girişinde pandemi kuralları çerçevesinde cenaze namazı kılındı ve helallik alındı. Ersoy'un cenazesi daha sonra şehir mezarlığında toprağa verildi. - BALIKESİR