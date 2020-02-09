Havran'da Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen İ.Ç. (53) ise gözaltına alındı.

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Jandarmayı "Amcam MHP ilçe başkanı" diye tehdit eden şahsa MHP'li isimden yanıt: Akrabam değil