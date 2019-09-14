Son Dakika Haberleri: Havran'da çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
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Havran'da çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

48 dakika önce

Havran ilçesinde, bir evin çatısında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı.

Havran'da çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]

Havran ilçesinde, bir evin çatısında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı.


Köpek kurtarma operasyonu, Tekke Mahallesi 246. Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir evin çatısındaki köpeği gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Havran İtfaiye Grup Amirliği görevlileri çatıya merdivenle çıkarak köpeği kurtardı. Yapılan inceleme de herhangi bir yarası olmayan köpek doğal ortama salındı. - BALIKESİR

İtfaiye, Havran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:50 Kaynak: İHA
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