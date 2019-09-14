Havran'da çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
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Havran ilçesinde, bir evin çatısında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:50 Kaynak: İHA
Havran ilçesinde, bir evin çatısında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı.
Köpek kurtarma operasyonu, Tekke Mahallesi 246. Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir evin çatısındaki köpeği gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Havran İtfaiye Grup Amirliği görevlileri çatıya merdivenle çıkarak köpeği kurtardı. Yapılan inceleme de herhangi bir yarası olmayan köpek doğal ortama salındı. - BALIKESİR
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