Havran'da doktorlar Tıp Bayramı dolayısıyla defne fidanı dikti - Son Dakika
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Havran'da doktorlar Tıp Bayramı dolayısıyla defne fidanı dikti

14.03.2022 15:31
Havran'da doktorlar Tıp Bayramı dolayısıyla defne fidanı dikti

Balıkesir'in Havran ilçesinde görevli doktorlar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla 60 defne fidanını toprakla buluşturdu.

Balıkesir'in Havran ilçesinde görevli doktorlar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla 60 defne fidanını toprakla buluşturdu.

Havran Orman İşletme Şefliğince, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı ile ortak organize edilen etkinlikte 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında doktorlar, kırsal Eseler Mahallesi'nde defne fidanı dikti.

Orman İşletme Şefi Fatih Şahin, fidan dikim etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın pandemi sürecinde tüm güçleri ile çalıştılar. Salgın ile mücadele ederek bu sürecin atlatılmasına büyük katkı sağladılar. Bu fidan dikim faaliyetinin sağlık çalışanlarımıza moral ve motivasyon açısından faydalı olmasını diliyorum." dedi.

Şahin, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Beyzanur Buhur nezdinde tüm katılımcılara teşekkür etti.

Etkinliğe katılan doktorlar, Havran Orman İşletme Şefliği personelinin yardımıyla geniş bir alanda 60 defne fidanının dikimini gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havran'da doktorlar Tıp Bayramı dolayısıyla defne fidanı dikti - Son Dakika


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