Son Dakika Haberleri: Havran'da Ev Yangında 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Havran'da Ev Yangında 3 Kişi Dumandan Etkilendi

1 saat önce

BALIKESİR'in Havran ilçesinde 2 katlı bir evin üst katı, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Havran'da Ev Yangında 3 Kişi Dumandan Etkilendi, System.String[]
BALIKESİR'in Havran ilçesinde 2 katlı bir evin üst katı, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi, hastanede tedaviye alındı. 

İlçenin Temaşalık Mahallesi'nde Ali Toprak'a ait 2 katlı evin üst katında, bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Mutfaktaki tüpten çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine bölgeye Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen ev sahibi Ali Toprak, eşi Filiz Toprak ve çocukları Cihangir Toprak sağlık ekiplerinin müdahalesini ardından Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangında evin ikinci katı, kullanılmaz hale geldi.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:22 Kaynak: DHA

Ali Toprak, Balıkesir, Havran, Güncel
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