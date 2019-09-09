Son Dakika Haberleri: Havran'da kedi kurtarma operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Havran'da kedi kurtarma operasyonu

1 saat önce

Havran ilçesinde iki katlı evin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Havran'da kedi kurtarma operasyonu, System.String[]

Havran ilçesinde iki katlı evin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde iki katlı metruk binanın çatısındaki kediyi gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdivenle çatıya çıkarak kediyi kurtardı. Yapılan incelemede yara almadığı belirlenen kedi doğal ortama salındı. - BALIKESİR

Cumhuriyet Caddesi, İtfaiye, Havran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1,5 ton köfte ikram ettiler...Köfte ekmekten almak isteyen uzun kuyruklar oluşturdu
Beyaz TV sunucusunun maaş isyanı! Bakan Albayrak'a seslendi İmamoğlu, Özel Kalem Müdürlüğü görevine Kadriye Kasapoğlu'nu getirdi Erdoğan'dan, "Yıldırım'ı çok seviyorum" diyen öğrenciye: Ama sen beni kıskandırıyorsun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 15:46:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havran'da kedi kurtarma operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]