Havran'da mandalina üreticisi meyve suyu ile güldü - Son Dakika
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Havran'da mandalina üreticisi meyve suyu ile güldü

14.02.2021 16:32
Havran'da mandalina üreticisi meyve suyu ile güldü

BALIKESİR'in mandalinasıyla ünlü şehri Havran'da, üreticinin yüzü geçtiğimiz senelerde dalında bırakılan ve takoz tabir edilen kalın kabuklu mandalinayla güldü.

BALIKESİR'in mandalinasıyla ünlü şehri Havran'da, üreticinin yüzü geçtiğimiz senelerde dalında bırakılan ve takoz tabir edilen kalın kabuklu mandalinayla güldü. Daha önce dalında bırakılan ya da dökülen mandalinaların alıcı bulmasıyla üretici ek gelir elde etti.

Türkiye'nin önde gelen mandalina üretim merkezleri arasında yer alan Havran ilçesinde, mandalina hasadının sonuna gelindi. Üreticiler ise bu sene kaliteden oldukça memnun bir şekilde hasat sonuna geldi. Havran'da birinci ve ikinci kalite olarak hasat edilen mandalinalardan, ikinci kalite denilen ve takoz olarak tabir edilen kalın kabuklu olanları ise geçtiğimiz sezona kadar çöpe gidiyordu. Meyve suyu fabrikalarıyla yapılan anlaşmalar sonunda üreticinin de yüzü güldü. Takoz mandalinalar meyve suyu fabrikalarına gönderilerek, ek gelir elde edildi.

Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer, mandalinadan bu sene verim, tat ve kalite olarak yüksek bir verim elde ettiklerini söyledi. Hançer, "Tabi arz-talep olarak da bu sene ürünler bizi memnun edici düzeyde oldu. Bu sene mandalinanın takozunu da ayrı olarak seçtik. A kalite ve B kalite olarak ayırdık. Birinci kaliteyi iç piyasaya, hallere, pazarcı esnafına sunarken, ikinci kalite dediğimiz bu kabarık, takoz cinsini de Havran'da ilk defa meyve suyu fabrikalarına gönderdik. Bu da bizi memnun ediyor. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde bu takoz mandalinaya alıcı bulamıyorduk. Ama bu sene fiyatların yüksek oluşu, ikinci kalite malında doğal, organik olarak meyve suyu olarak tüketilmesi konusunda farkındalık oluştu. Üretici de, esnafımız da memnun. Bizler de Havran'a katkı sağladığımız için mutluyuz. Yılardır dereye dökülüp, ziyan olan mallarımız, bu dönemde meyve suyu fabrikalarının alım yapmasıyla; hem ekonomiye katkı verdi, hem de yeniden piyasaya dönüşü oldu. Biz isteriz ki Havran'a bir meyve suyu fabrikası, paketleme, sarartma fabrikası kazandırmak. Havran mandalinasına coğrafi işaret kazandırma konusunda da çalışmalarımız var. İnşallah rabbim, bunu da nasip eder ve memleketimize kazandırırız" dedi.Üretici Güven Alpsu da, mandalinayla ilgilinin artmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Mandalinaları özellikle Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ bölgelerinde pazarladıklarını söyleyen Alpsu, "Pandemi döneminde C vitamini deposu olarak bilinen mandalinayı hiçbir sıkıntı olmadan pazarladık. Ürünümüzün  tat olarak daha üstün olduğu konusunda iddialıyız. Havran mandalinası piyasa da tanınıyor. Zeytinden sonra gelir olarak da büyük katkısı var mandalinanın. Bu sene fiyatlardaki değişiklikle üreticiye katkısı da arttı" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Balıkesir, Türkiye, Hasat, tat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havran'da mandalina üreticisi meyve suyu ile güldü - Son Dakika

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