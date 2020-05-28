Havran'da refüje çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Balıkesir'in Havran ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 55 LM 114 plakalı kamyonet, Balıkesir- Çanakkale kara yolunun Hamas Çakılı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan bu kişiler, Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, kamyonetin yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.