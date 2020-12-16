Son dakika haberi: BALIKESİR - Havran'da sağlık çalışanlarına 2 ton mandalina dağıtıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Havran ilçesinde sağlık kuruluşlarında görevli 200 çalışana, Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası dolayısıyla 2 ton mandalina hediye edildi.

Havran Kaymakamlığı ile Havran Meyve Sebzeciler ve Esnaf Odasınca düzenlenen etkinlikte, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında görev yapan sağlık çalışanlarına onar kilogramlık kasalar halinde 2 ton mandalina dağıtıldı.

İlçe Kaymakamı Enver Özderin ve Oda Başkanı Murat Hançer, sağlık çalışanlarını iş yerlerinde ziyaret ederek dalından taze taze toplanan mandalinaları teslim etti.

Özderin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her yıl 12 Aralık'ta başlayan Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası'nı bundan önce genelde okullarda kutlardık. Bu sene malum pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitime ara verildi. Uzaktan eğitimle devam ediliyor. Biz de bugünlerin aşağı yukarı 9 aydan beri gecesine gündüzüne katan ailelerinden uzakta kalan sağlık personelimizle beraber bu haftayı kutlayalım dedik. Gece gündüz demeden 7/24 hizmet veren sağlık çalışanlarımıza küçük bir ikramınız olsun diye mandalina getirdik." dedi.

Hançer de önceki yıllarda Havran'da bütün öğrencilerle 5 bin meyve paketi ile bir etkinlikte buluştuklarını hatırlatarak, "Salgınla mücadelede cephenin önünde gece gündüz bizler için savaşan sağlık personelimizle bu etkinliği kutlayalım, birlik ve beraberliğimizi simgeleyelim dedik. Bunu da Havran'ın yüksek C vitamini mandalinasıyla yaptık, yerli ürünümüz olarak." diye konuştu.