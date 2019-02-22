Havran'da "Sıfır Atık, Sıfır İsraf" Projesi
1 saat önce
Balıkesir'in Havran ilçesinde, "Sıfır Atık, Sıfır İsraf" projesi kapsamında, kamu kurumlarına atık toplama kutuları yerleştirildi.
Balıkesir
'in Havran
ilçesinde, "Sıfır Atık, Sıfır İsraf" projesi kapsamında, kamu kurumlarına atık toplama kutuları yerleştirildi.
Havran Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, atıkların etkin toplanması ve geri dönüştürülerek, tüketime tekrar kazandırılması amaçlanıyor.
Bu amaçla "Sıfır Atık, Sıfır İsraf" projesi kapsamında, kamu kurumlarına atık toplama kutuları konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:37 Kaynak: AA
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