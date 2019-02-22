Son Dakika Haberleri: Havran'da "Sıfır Atık, Sıfır İsraf" Projesi

Havran'da "Sıfır Atık, Sıfır İsraf" Projesi

1 saat önce

Balıkesir'in Havran ilçesinde, "Sıfır Atık, Sıfır İsraf" projesi kapsamında, kamu kurumlarına atık toplama kutuları yerleştirildi.

Havran'da
Balıkesir'in Havran ilçesinde, "Sıfır Atık, Sıfır İsraf" projesi kapsamında, kamu kurumlarına atık toplama kutuları yerleştirildi.

Havran Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, atıkların etkin toplanması ve geri dönüştürülerek, tüketime tekrar kazandırılması amaçlanıyor.

Bu amaçla "Sıfır Atık, Sıfır İsraf" projesi kapsamında, kamu kurumlarına atık toplama kutuları konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:37 Kaynak: AA

Balıkesir, Havran, Güncel
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