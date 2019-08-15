Son Dakika Haberleri: Havran'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Havran'da trafik kazası: 1 yaralı

18 dakika önce

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Havran'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Havran istikameti Kocadağ mevkiinde seyir halindeki Ruhi G. yönetimindeki 10 H 9975 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü araç içinde sıkıştı. Yaralı sürücüyü Havran İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şoför Havran Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - BALIKESİR
Balıkesir, Havran, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki çocuk kendi babasını öldürdü!
Aşırı sürat yapan ehliyetsiz sürücü, yaşlı adamı canından ediyordu Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada Buluşmak için randevulaştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 12:21:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havran'da trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]