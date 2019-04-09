Son Dakika Haberleri: Havran'da Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Havran'da Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

24 dakika önce

Balıkesir'in Havran Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk meclis toplantısını belediye meclis salonunda gerçekleştirdi.

Havran'da Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Balıkesir'in Havran Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk meclis toplantısını belediye meclis salonunda gerçekleştirdi.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Emin Ersoy Meclis üyelerine yönelik kısa bir konuşma yaptı.

Ersoy, "Yeni seçilen meclis üyesi arkadaşlarıma çalışmalarında başarılar dilerim. Rabbim Hep birlikte Zümrüt ilçemiz Havran'a beş yıl boyunca hayırlı hizmetler yapmak nasip etsin. Katılım sağlayan tüm meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

Nisan ayı toplantısında 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Komisyonlara üye seçimi kapalı oy kullanım yöntemi ile gerçekleşti. Daire Müdürleri 2018 ve 2019 yılı faaliyet raporlarını yeni meclis üyelerine sundu. Belediye Meclisinde AK Parti'den 11, Milliyetçi Hareket Parti'den 4, Demokrat Parti'den ise 5 Meclis üyesi bulunuyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:23 Kaynak: İHA

Balıkesir, Havran, Güncel
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