Havran Deve Güreşlerine Ev Sahipliği Yaptı
11 dakika önce
Balıkesir'in Havran ilçesinde Havran Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Havran Devecilik Kültürü ve Deve Güreş Sevenler Derneği tarafından her yıl düzenlenen Seyit Onbaşı Deve güreşleri Seyit Onbaşı Mesire alanında 161 devenin katılımı ile gerçekleşti.
Balıkesir
'in Havran
ilçesinde Havran Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Havran Devecilik Kültürü ve Deve Güreş Sevenler Derneği tarafından her yıl düzenlenen Seyit Onbaşı Deve güreşleri Seyit Onbaşı Mesire alanında 161 devenin katılımı ile gerçekleşti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından tüm şehitler için dua okundu. Kıran kırana geçen birbirinden iddialı güreşlere Havran başta olmak çevre il ve ilçelerden halkın yoğun katılımı oldu.
Deve Güreşlerine katılan vatandaşlar en iyi develeri Havran'da izleme imkanı buldu. Deve güreşlerine Kaymakam Şeref Aydın
, Balıkesir AK Parti
Milletvekilleri Mustafa Canbey
, Yavuz Subaşı
, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu
, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı aynı zamanda Karesi Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz, Burhaniye
Belediye Başkanı Necdet Uysal
, İvrindi
Belediye Başkanı Recai Baytar
, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum temsilcileri, daire amirleri katıldı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:33 Kaynak: İHA
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