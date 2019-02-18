Son Dakika Haberleri: Havran Deve Güreşlerine Ev Sahipliği Yaptı

Havran Deve Güreşlerine Ev Sahipliği Yaptı

11 dakika önce

Balıkesir'in Havran ilçesinde Havran Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Havran Devecilik Kültürü ve Deve Güreş Sevenler Derneği tarafından her yıl düzenlenen Seyit Onbaşı Deve güreşleri Seyit Onbaşı Mesire alanında 161 devenin katılımı ile gerçekleşti.

Havran Deve Güreşlerine Ev Sahipliği Yaptı, System.String[]
Balıkesir'in Havran ilçesinde Havran Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Havran Devecilik Kültürü ve Deve Güreş Sevenler Derneği tarafından her yıl düzenlenen Seyit Onbaşı Deve güreşleri Seyit Onbaşı Mesire alanında 161 devenin katılımı ile gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından tüm şehitler için dua okundu. Kıran kırana geçen birbirinden iddialı güreşlere Havran başta olmak çevre il ve ilçelerden halkın yoğun katılımı oldu.

Deve Güreşlerine katılan vatandaşlar en iyi develeri Havran'da izleme imkanı buldu. Deve güreşlerine Kaymakam Şeref Aydın, Balıkesir AK Parti Milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı aynı zamanda Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, İvrindi Belediye Başkanı Recai Baytar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum temsilcileri, daire amirleri katıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:33 Kaynak: İHA

Balıkesir, Havran, Güncel
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