Havran halkı doğal gaz ile tanıştı - Son Dakika
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Havran halkı doğal gaz ile tanıştı

6 saat önce

Balıkesir'in Havran ilçesinde konutlar doğal gaz kullanmaya başladı.

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Balıkesir'in Havran ilçesinde konutlar doğal gaz kullanmaya başladı. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy doğal gaz kullanan mahalleleri ziyaret etti.


Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve beraberindeki heyet Havran Tekke Mahallesinde ikamet eden Murat ve Esra Karaman çiftine misafir olup doğal gaz kullanımına başlayan ailenin görüşlerini aldı.


Belediye Başkanı Emin Ersoy beraberinde Havran AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, doğal gaz yetkili personeli ile birlikte doğal gaz kullanmaya başlayan Karaman ailesini ziyarette bulundular.


Doğal gaz kullanımından oldukça memnun olan ailenin sevincine ortak olan Başkan Ersoy "Projeyi başından beri takip edip, üzerinde titizlikle çalışan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetimize, milletvekillerimize emeği geçen herkese İlçem adına teşekkür ederim."dedi.


Doğal gaz kullanımına başlayan Kahraman ailesi "Havran'da doğal gaz kullanımı başladı. Doğal gaz kullanan ailelerden biri olan Karaman ailesi yaklaşık 15 gündür doğal gaz kullanıyor. Geçmişte kullandığımız ısınma yöntemleri ile kıyasladığımızda çok ekonomik ve konforlu Doğal gaz yıllardır beklediğimiz bir hizmetti. Emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz Havranlılar'a da tavsiye ediyoruz" dedi.


Doğal gazın çevre dostu bir yakıt olduğunu da belirten Başkan Ersoy; "Özellikle kadınlarımız için ev hayatında kullanım rahatlığı sağlayan doğal gaz ile ısınmak; sağlık açısından da oldukça önemli bir ısınma türüdür. Doğal gaz bir nimettir" diyen Ersoy, "Havranımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Karaman, Havran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:51 Kaynak: İHA
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