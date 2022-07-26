Havran İnboğazı Andık Mağarası kazı çalışması protokolü imzalandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde bulunan İnboğazı Andık Mağarası'ında kazı çalışmalarına başlanması amacıyla ilçe belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

İlçenin kırsal İnönü Mahallesine yaklaşık 1,5 kilometre mesafede bulunan Çal Dağı'nın İnboğazı Mevkisindeki yedi ağızlı mağarada yapılacak kazıların kalkolitik veya neolitik çağa ışık tutacağı tahmin ediliyor.

Havran Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında İnboğazı Andık Mağarası'ndaki kazıları, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Yalçıklı başkanlığında yürütülecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada; protokolü, Turizm Bakanlığı adına Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi Müdürü Aytekin Yılmaz Kültür ve Belediye Başkanı Emin Ersoy'un imzaladığı belirtildi.

Protokol töreninde konuşan Yılmaz, Balıkesir'de yeni bir kazı alanının açılmasının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Kazı heyeti başkanı Yalçıklı ise "Balıkesir'de antik çağ dönemine ışık tutan bir kazı çalışması yok. Bu kazı çok eski tarihlere yönelik olarak Havran'ın geçmişine ışık tutması yönüyle özgün bir kazı çalışması olacak." dedi.

Ersoy da "Havran'ın 50 bin yıl öncesine dayanan tarihini ortaya çıkaracak bu kazı çalışması tıpkı Antandros ve Adramytteion kazı alanları gibi önemli." diye konuştu.

Ersoy, Havran'ın değerlerini ortaya çıkarmaya ve korumaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.