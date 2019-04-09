Son Dakika Haberleri: Havran Kaymakamı Seçilen Muhtarlarımızı Tebrik Etti

Havran Kaymakamı Seçilen Muhtarlarımızı Tebrik Etti

51 dakika önce

Balıkesir'in Havran ilçesinde kaymakamı Şeref Aydın, 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda mazbatalarını alan muhtarlarla Kaymakamlık Toplantı Salonunda bir araya geldi.

Havran Kaymakamı Seçilen Muhtarlarımızı Tebrik Etti, System.String[]
Balıkesir'in Havran ilçesinde kaymakamı Şeref Aydın, 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda mazbatalarını alan muhtarlarla Kaymakamlık Toplantı Salonunda bir araya geldi.

Seçimi kazanan muhtarlara hayırlı olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Aydın; "Sizler hem vatandaşın devlet nezdinde sesi hem de devletin yerelde temsilcisisiniz. Bir başka ifade ile vatandaş ile devlet arasında adeta köprü görevi göreceksiniz. Temel vazifemiz; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının huzur ve güvenliğini sağlamak, sunulan hizmetlerden insanımızın maksimum düzeyde faydalanmasını temin etmektir. Kurumlarla iletişime önem vererek ve istişare ile kararlar alarak sorunlara çözüm getirme gayretinde olmalıyız. Hakkaniyet ve samimiyetle görevimizi yapacağız. Rabbim utandırmasın" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:28 Kaynak: İHA

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