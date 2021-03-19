Havranlı ayakkabı ustası asırlık ahşap kalıplarla körüklü "efe çizmesi" üretiyor - Son Dakika

Balıkesir'in Havran ilçesinde 43 yaşındaki ayakkabı ustası İsmail Yalın, kayın ağacından yapılmış 100 yıllık kalıpları kullanarak körüklü ve körüksüz çizme üretiyor ve onların onarımını yapıyor.

İlçede 20 yılı aşkın süredir mesleğini sürdüren Yalın, çizme üretiminde sipariş üzerine çalışıyor.

Ustasından öğrendiği yöntem ile kalıpla şekillendirdiği deriyi işleyen Yalın, körüklü "efe çizmesi" imal ediyor.

Çizmelerin bakım ve onarımıyla da uğraşan İsmail Yalın, AA muhabirine, ayakkabı ve çizmeleri kişiye göre tasarladığını söyledi.

Ustası Salih Gündüztekin'in yanında yıllarca çalışarak mesleği öğrendiğini belirten Yalın, "Ondan bize yadigar kalan bu körüklü çizme kalıplarımızla ondan öğrendiğimiz şekilde Ege Bölgesi'ne ait efe çizmesi dediğimiz veya ağaların, arazi sahiplerinin giydiği körüklü çizmeleri üretiyoruz." dedi.

Yalın, çizmelere talebin eskiye göre az olduğu bilgisini verdi.

Elinden geldiğince bunlara meraklı olanlara yardımcı olmaya çalıştığını dile getiren Yalın, şunları kaydetti:

"Körüklü el yapımı deri çizmelere son zamanlarda folklor ekipleriyle devecilik yapanlar rağbet gösteriyor. Bunların yanında bu tür ayakkabılara ilgisi olanlar, zevk için evinin bir köşesinde dekor olarak durmasını isteyenler de yaptırıyor. Bir çift efe çizmesinin yapımı yaklaşık 2 ay sürüyor. Çizme yapımında kullanılan malzeme deri ve köseleden oluşuyor. El yapımı deri ve köseleden üretilen efe çizmeleri kışın sıcak, yazın ise serin tutuyor."

Yalın, el yapımı körüklü deri çizmelerin 1000 ila 1500 liradan satıldığını sözlerine ekledi.

"Havran'da körüklü çizmeciliğin geçmişi 2 asra tekabül etmektedir"

Havranlılar Dostluk ve Arkadaşlık Platformu Başkanı İsmail Akpınar da düzenledikleri etkinliklerle unutulmaya yüz tutmuş meslekleri tanıttıklarını bildirdi.

Akpınar, ilçede körüklü çizme ustalığının devam etmesini istediklerini belirtti.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Atatürk'ün de körüklü çizmelerden kullandığını anlatan Akpınar, "Havran'da körüklü çizmeciliğin geçmişi 2 asra tekabül etmektedir. Havran'da bu körüklü çizmecilik Salih Gündüztekin, oğlu Mustafa Gündüztekin ve kalfası İsmail Yalın ustalarımız vasıtasıyla günümüze kadar gelmiştir." diye konuştu.