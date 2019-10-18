Havranlı esnaftan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Balıkesir'in Havran ilçesi Meyve ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer, Türk ordusunun terör örgütü PYD/ YPG mensuplarına Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla pazar yerini Türk bayraklarıyla donattı. Pazarcı esnafı ve vatandaşlara 500 adet Türk bayrağı dağıttı.

Pazar yerinde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Suriye'de terör örgütlerine karşı mücadele veren Mehmetçik için, şehit ve gaziler için dua okundu.

Hançer, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlayan Barış Pınarı Harekatı'nda ordumuza, Mehmetçiğimize destek vermek için bizler de pazarcı esnafı olarak halkımızla ve köylü üreticimizle bugün pazarımızı Türk bayraklarıyla donattık. Halkımıza 500 adet Türk bayrağı dağıttık. Saygı duruşunda bulunduk. İstiklal Marşı okuduk. Din görevlimizle birlikte şehit ve gazilerimiz için dualar okuduk." dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nda sonuna kadar Türk ordusunun yanında olduklarını vurgulayan Hançer, "Sınırlarımızda yıllardır bir terör tehdidi altındayız. Mazlum olan Suriyeli vatandaşlarınızın mağduriyetleri karşısında tabi ki onlara yardım elini uzatmak bir insanlık görevi. Müslüman alemi içerisinde onlara sahip çıkan sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizler de bu konuda elimizden gelen tüm desteği ordumuza, Mehmetçiğimize vermek için böyle bir program da buluştuk" diye konuştu.