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Havranlı Öğrenciler Tiyatro ile Tanıştı

1 saat önce

Havranlı öğrenciler tiyatro ile tanıştıBALIKESİR - Havran ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği Drama Kursları meyvelerini vermeye başladı.

Havranlı öğrenciler tiyatro ile tanıştı

BALIKESİR - Havran ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği Drama Kursları meyvelerini vermeye başladı. Hülya Kaya Erdem'in öğretmenliğini yaptığı kurslara katılan 50 öğrenci ilk gösterilerini Belediye Kültür Merkezi'nde yaparken, tiyatro ile tanışmanın mutluluğunu yaşadı.
Havran Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün özellikle kırsal mahalle okullarında düzenlediği drama kursları ilgi görürken, kursiyer öğrenciler Göç Eden Yağmur adlı bir oyun sahneledi. İlk gösteriye çıkan 50 öğrenci büyük mutluluk yaşadı. Belediye Kültür Merkezi'ndeki ilk gösteriyi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Çam, öğretmenler ve öğrenciler izledi. Oyunda görev alan öğrenciler tiyatro ile tanışmanın mutluluğunu yaşarken, öğretmen Hülya Kaya Erdem'e teşekkür etti. Tiyatroyu sevdiğini anlatan öğrencilerden Elif Cicikadı, "Ali Çetinkaya İlkokulunda okuyorum. Göç Eden Yağmur oyunu ile ilk kez sahneye çıktım. Mutluyum" dedi. Hatice Arslan da, "İlk kez sahneye çıktım. İlk önce heyecanlıydım. Herkesin önünde oynadım. Mutluyum" dedi. Nehir Bulgan ise, "Ben 7. sınıftayım. Kalabakak Ortaokulu'na gidiyorum. Drama kursu bana çok şey kattı. Tiyatroyu çok seviyorum" dedi. Öğretmen Hülya Kaya Erdem de, "Ekim ayından bu yana drama çalışıyoruz. Çocukların sosyal faaliyetleri çok kısıtlı. Drama sayesinde soysal faaliyetleri artırmak istiyoruz. Bugün de 4 okul birden sahneye çıktı. Yaşadıkları bu heyecanın ileriki hayatlarında büyük katkısı olacağını düşünüyorum" dedi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Çam, oyunda görev alan öğrencilerle öğretmen Hülya Kaya Erdem'i kutlarken, kursların devam edeceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:51 Kaynak: İHA

Kaya Erdem, Havran, Yerel
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