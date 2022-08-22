Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde 15 gün önce başlayan ve 30'u bulan köpek ölümlerinin ardından bu kez Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1289 Sokak'taki ormanda 9 köpek ölü bulundu. 20'si yavru 25 köpek ise ortadan kayboldu.

Edinilen bilgilere göre, ormana giren mahalleli, burada köpek ölüleri ile karşılaştı. Mahalle halkı, köpeklerin ortada olmadığını ve alanda çok sayıda kemik ile cerrahi eldiven olduğunu belirtti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Antalya Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ölü bulunan köpeklerden örnekler alındı, kemik ve cerrahi eldivenler de inceleme için toplandı. Civarda bulunan kamera kayıtları da incelemeye alındı.

"ANTALYA'DAKİ KATLİAMA 'DUR' DİYECEK YETKİLİLER İSTİYORUZ"

Hayvanseverlerden Berrin Özkan, "Bugün köpeklerimiz yine can vererek, çok acı şekilde iç organları parçalanarak öldü. Artık buna dayanamıyoruz. Bizim hayvanseverler olarak sabrımız mı deneniyor, vicdanımız mı sorgulanıyor? Bilmiyorum ama yetkililerin bu işi çözmesi gerekiyor. Daha önce Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde birçok hayvanımız ölerek, kaybımız oldu. Sinirlerimiz çok bozuldu. Herkesten ve tüm yetkililerden çok rica ediyorum; bu işi lütfen artık çözün. Öldüren kişiler Havrita'yı kuranlar mı? Kimlerin eli var? Ellerine ne geçiyor bu kadar hayvanı öldürdükleri zaman? Toplum olarak vicdanımızı bu kadar mı kaybettik? Herkesten duyarlılık bekliyoruz. 'Antalya'daki katliama dur' diyecek yetkililer istiyoruz" dedi.

Mahalleliden Erkan Er ise "Bizim her bölgede hayvanları besleyen arkadaşlarımız var. Arkadaşımız beslemesini yaptıktan sonra yavru hayvanları seviyor. Besleme işini yaptıktan sonra evine giden arkadaşımız kendisinden sonra bir arabanın geldiğini görüyor. Sonrasında kontrol etmeye indiğinde hayvanların hiçbirini bulamıyor. İlk başta hayvanların sıcaklardan dolayı gölgelik alanlara gidip, uyuyacağını düşünüyorduk. Fakat kötü kokular gelmeye başlayınca arkadaşımız bu işin peşini bırakmıyor ve bu durum yaşanıyor. Yetkililer artık bu işe bir çözüm bulsun. Kim yaptıysa, bulsunlar. Buradan yalvarıyoruz, yalvaracak duruma geldik" diye konuştu.

"BURADAKİ KÖPEKLERİN BUGÜNE KADAR KİMSEYE ZARAR VERDİĞİNİ GÖRMEDİM"

13 yaşındaki Deniz Ada Ünsal da "Onların kimseye zararı yok, hiçbir suçu yok. Kendi hallerinde yaşıyorlardı. Niye böyle yapıyorlar?" diye sordu. Köpekleri ve yavrularını komşularıyla beraber düzenli beslediklerini belirten mahalleliden Emine Yüzmüş ise "Buradaki hayvanlara düzenli olarak bakıyorduk. Kışın yuvalarını bile yapıyorduk. Bunların hiç kimseye zararı yoktu. Buradaki köpeklerin bugüne kadar kimseye zarar verdiğini görmedim. Birkaç gündür sayılarını az görüyorduk ama aklımıza zehirlenme durumu gelmedi. Büyüdükleri için etrafta gezdiklerini düşündük. Burada 20'ye yakın yavru vardı" dedi.

ANTALYA BAROSU HAYVAN HAKLARI KURULU: EN AĞIR CEZAYI ALMALARI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu da köpek ölümlerine dair açıklama yaptı. Avukat Çağla İlknur, "Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu olarak hukuki süreci sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bu Havrita uygulaması aracılığıyla yapılan eylemler gerek TCK gerek Hayvanları Koruma Kanunu bakımından suç teşkil ediyor. Bu eylemleri yapan kişilerin hukuki boyutta en ağır şekilde ceza alması için elimizden geleni yapacağız. Bu aşamada tüm vatandaşlarımızın da yaşadıkları bölgelerde işaretleme olması halinde şikayetçi olmasını talep ediyoruz. Hem meslektaşlarımız hem kolluk çalışanlarımız hem de hayvansever tüm vatandaşlarımız ile birlikte sokakta yaşayan canları koruyacağız" ifadelerini kullandı.

KÖPEKLERİ HEDEF GÖSTEREN UYGULAMAYA ERİŞİM ENGELLENDİ

Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini işaretleyerek hedef gösteren internet uygulaması 'Havrita Başıboş Köpek Haritası'na Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi. Söz konusu uygulamayla birlikte son dönemde hayvan katliamlarının arttığı iddia ediliyordu. Uygulama, hayvanları hedef gösterdiği ve ölümlerine neden olduğu gerekçesiyle tepki toplamıştı.