Havrita sözcüsü Koçak: Kötü niyetli kişilerin canice katliam yapabileceklerini düşündüğümüz için uygulamaya kısa bir ara verdik - Son Dakika
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Havrita sözcüsü Koçak: Kötü niyetli kişilerin canice katliam yapabileceklerini düşündüğümüz için uygulamaya kısa bir ara verdik

22.08.2022 15:43

Başıboş sokak köpeklerinin harita üzerinde yerlerinin işaretlenip ve öldürüldüğü iddiası sonrası "Havrita" adlı uygulamaya tepkiler büyüyor. Havrita sözcüsü Avukat Devrim Koçak, gelen tepkiler üzerine kötü niyetli kişilerin katliam yapabileceklerini düşündükleri için uygulamaya kısa bir ara verdiklerini duyurdu.

Havrita isimli uygulamaya tepkiler büyüyor. Uygulamada başıboş köpeklerin işaretlendiğini ve öldürüldüğünü söyleyen hayvanseverler sosyal medyada 'Havrita kapatılsın' kampanyası başlattı. Bunun üzerine site sahibi bugün itibariyle siteye yeni girişlerin durdurulduğunu bildirerek, 'Kısa bir ara verdik' notu paylaştı.

"ARKADAŞIMIZ SİTEYİ TAMAMEN İYİ NİYETLE OLUŞTURMUŞ"

Havrita-Başıboş Köpek Haritası'nın sözcüsü Avukat Devrim Koçak, "Arkadaşımız tamamen iyi niyetle, başıboş köpeklerin refahı ve insanların da başıboş köpekler nedeniyle zarar görmemesi için siteyi oluşturmuş. Garip iftiralar ortaya çıkınca bir ara verme kararı aldı. Sitede erişim engeli yok, sitenin kendi sahibi tamamen durdurdu. Çünkü, art niyetli kişilerin gidip hem işaretleme yapıp, sonra da orada canice katliam yapabileceklerini düşündüğümüz için kısa bir ara verdik. Bunun sorumluları ortaya çıksın. Sitede şu an eski saldırı vakaları duruyor, yeni giriş yapılmıyor. 3 görüntüyle bu haber pompalandı. Kimse araştırmadan hemen paylaşmaya başladı. Ağzından köpükler saçılan yavru köpek olayı 2017 yılında meydana geldi, birçok haber kanalı ve sosyal medyada var. Bir diğer olay, asılmış bir köpek görüntüsü. Bu da 2022 mart ayında Akyaka'da olmuş. Bir diğeri yerde uzanmış ıslak bir köpek bu da barınağa sel basması sonucu olan bir olay. Hepsi 11 Mayıs 2022'den önce gerçekleşmiş olaylara ilişkin görüntüler" dedi.

Havrita sözcüsü Koçak: Uygulamanın sahibi yaşananlardan dolayı çok üzgün, siteye yeni girişler durduruldu

"HAVRİTA'NIN SAHİBİ BEN DEĞİLİM"

Uygulama hakkında yaptığı açıklamaların ardından kendisine karşı da linç kampanyası başlatıldığını söyleyen Koçak, linç kampanyası başlatanlar hakkında şikayetçi olacağını belirtti. "Havrita'nın sahibi ben değilim" diyen Koçak, "Köpekten korktuğum için Havrita diye bir site kurdurmadım. Bu ülkede başıboş köpek sorunu var, şu anda bu linç tam da yerini buldu. Başıboş köpek sorunundan dolayı insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Parçalanarak köpek tarafından yenilen çocuklar var. Biz hayvanları seviyoruz, korumak zorundayız ama biz insanları da seviyoruz. İnsanların da yaşama hakkı var. Erişim engeli başvurusunda bulanacaklar, bulunsunlar. Daha önce de bulunuldu. Daha önce o başvurular reddedildiği için bu kampanya başlatıldı. Ben hakkımdaki hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Havrita'da bir hata varsa düzeltilebilir. Havrita'dan önce de bu ülkede köpekler zehirleniyordu, hatta belediyeler eliyle zehirleniyordu. Yasada değişiklik yapıldı, hayvanlar yine korunamadı. Yapılan değişiklik yeni bir rant kapısı oluşturdu" ifadelerini kullandı.

"SİTEYİ KURAN KİŞİ BU DURUMDAN DOLAYI ÇOK ÜZGÜN"

Hukuki haklarını kullanacağını söyleyen Koçak, "Bu olayı başlatan kişi Twitter'da oda açıp konuşurken, ona diyorlar ki, 'Bize verdin ve paylaştırdın, biz de paylaştık. Bu olaylar eskiymiş Havrita ile ilgisi yokmuş' dediklerinde, 'İsterse 10 yıl önce olsun köpek zehirlenmiş mi? Zehirlenmiş. Biz bunu Havrita için kullanırız, linç başlattık. Kötü mü oldu?' diye ses kayıtları var. Ben kendi adıma kanuni haklarımı kullanacağım. Siteyi kuran kişi bu durumdan dolayı çok üzgün, o tamamen iyi niyetle vefat eden çocuklar ve sömürülen hayvanlar için bu işe girmiş kişi. Bu uygulamada kişiler giriş yaptıktan sonra bildirimler belediyeye yapılıyor. Belediyenin gelip olaya müdahale etmesi gerek, buradan da bir kamuoyu oluşturup 5199 sayılı kanunun insan hakları ve refahı temelli değiştirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Devrim Koçak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havrita sözcüsü Koçak: Kötü niyetli kişilerin canice katliam yapabileceklerini düşündüğümüz için uygulamaya kısa bir ara verdik - Son Dakika

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