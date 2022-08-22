Antalya'da köpek ölümlerine yenileri eklendi (2) - Son Dakika
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Antalya'da köpek ölümlerine yenileri eklendi (2)

22.08.2022 15:32
Antalya'da köpek ölümlerine yenileri eklendi (2)

HAVRİTA'YA ERİŞİM ENGELİ TALEBİAntalya'da Muratpaşa Belediyesi, son iki hafta içinde çok sayıda sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesinin ardından sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren Havrita uygulaması hakkında suç duyurusunda bulundu.

HAVRİTA'YA ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, son iki hafta içinde çok sayıda sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesinin ardından sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren Havrita uygulaması hakkında suç duyurusunda bulundu. Belediye, Antalya'da yaşanan ölümlere neden olduğu iddia edilen internet uygulaması Havrita'ya erişim engeli getirilmesini talep etti. Uygulama nedeniyle hayvanların yaşam hakkının tehlike altında olduğuna dikkat çekilen suç duyurusunda, "Yeni hayvan ölümlerine engel olmak amacıyla Havrita uygulamasına Muratpaşa ilçe sınırları içerisinde erişimin engellenmesini talep etme zarureti doğmuştur" denildi.


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Kaynak: DHA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da köpek ölümlerine yenileri eklendi (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da köpek ölümlerine yenileri eklendi (2) - Son Dakika
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