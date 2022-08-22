Antalya 'da Muratpaşa Belediyesi, son iki hafta içinde çok sayıda sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesinin ardından sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren Havrita uygulaması hakkında suç duyurusunda bulundu. Belediye, Antalya'da yaşanan ölümlere neden olduğu iddia edilen internet uygulaması Havrita'ya erişim engeli getirilmesini talep etti. Uygulama nedeniyle hayvanların yaşam hakkının tehlike altında olduğuna dikkat çekilen suç duyurusunda, "Yeni hayvan ölümlerine engel olmak amacıyla Havrita uygulamasına Muratpaşa ilçe sınırları içerisinde erişimin engellenmesini talep etme zarureti doğmuştur" denildi.

Kaynak: DHA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da köpek ölümlerine yenileri eklendi (2) - Son Dakika

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