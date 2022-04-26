Havsa Aşevi tarafından iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Havsa Aşevi tarafından iftar programı düzenlendi

26.04.2022 09:01
Havsa Aşevi tarafından iftar programı düzenlendi

Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Havsa Aşevi tarafından iftar programı düzenlendi.

Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Havsa Aşevi tarafından iftar programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, iftar programında orucunu vatandaşlarla açtı.

Havsa Belediyesi Kapalı Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar programı öncesi Vali Canalp ve eşi, vatandaşlarla sohbet etti.

İftar programına, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Havsa Kaymakamı Reşit Özer Özdemir ve eşi Fatoş Özdemir, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ve vatandaşlar katıldı.

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Edirne Valiliği, Ekrem Canalp, Edirne, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havsa Aşevi tarafından iftar programı düzenlendi - Son Dakika


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