Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan temizlik çalışmasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan temizlik çalışmasına katıldı - Son Dakika

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan temizlik çalışmasına katıldı

6 saat önce

Edirne'nin Havsa ilçesinde belediye başkanı Aydın Balkan, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmasına katıldı.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan temizlik çalışmasına katıldı, System.String[]

Edirne'nin Havsa ilçesinde belediye başkanı Aydın Balkan, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmasına katıldı.

Belediye ekipleri ilçedeki günlük rutin temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Aydın Balkan da evinin önündeki kaldırımı ve yolu temizleyen vatandaşa yardım etti.

Sokakta çöp toplayıp, süpürgeyle temizlik yapan Balkan, belediye ekiplerinin ilçedeki temizlik çalışmalarına erken saatlerde başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Nilüfer teyzemizi hepimiz örnek almalıyız. Teyzem eline küreğini ve süpürgesini almış evinin önündeki kaldırımı ve yolu temizliyor. İlçemizde özellikle annelerimizde, ninelerimiz de olan temizlik kültürünü çocuklarımıza mutlaka aşılamalıyız. Unutmayalım bu ilçe hepimizin evi hepimizin bahçesi."

Aydın Balkan, Edirne, Havsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:08 Kaynak: AA
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