Havsa Belediye Başkanı Balkan ETSO'yu ziyaret etti - Son Dakika

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO) ziyaret etti.

Balkan, ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt ve ETSO Meclis Başkanı Emre Alp'le ETSO toplantı salonunda görüştü.

Belediye Başkanı Balkan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, görüşmede iç gümrük konusunun gündemi oluşturduğunu söyledi.

ETSO ile sürecin başından bu yana Edirne ve ülke menfaati için birlikte hareket ettiklerini vurgulayan Balkan, "Yapılan değerlendirmelerde şu görüş öne çıktı. Kapıkule dışında Edirnemiz'e ve bölgemize bir iç gümrük yapılacaksa, bunun için en uygun yer Havsa'dır. Bu konudaki görüşlerini geçtiğimiz yıl ETSO yazılı olarak Bakanlığa da sunmuştur." dedi.

Havsa Belediye Başkanı Balkan, Valilik, siyasiler ve tüm paydaşların da desteğiyle Edirne'ye katma değer sağlayacak bu yatırımın bir an önce başlamasının sabırsızlığını yaşadıklarını kaydetti.