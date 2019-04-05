Havsa Belediye Başkanı Balkan Mazbatasını Aldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti
'den Havsa
Belediye Başkanı seçilen Aydın Balkan
düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Edirne Adliyesi
'nde düzenlenen törende Havsa Belediye Başkanlığına seçilen Balkan ile Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyelerine mazbataları İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Necati Görgülü tarafından verildi.
Balkan, burada yaptığı konuşmada, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek bugünden itibaren çalışmalara başlayacaklarını belirtti.
Vatandaşların kendisine verdiği yetkiyi en iyi şekilde kullanacağını ifade eden Balkan, "Onlara en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Bize verilen 5 yıllık süre içerisinde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Uyumayacağız, çalışacağız, kapımız sürekli açık olacak" dedi.
Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal
, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe
, AK Parti Edirne Merkez
İlçe Başkanı Çağrı Muştu, AK Parti Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz
, MHP
Edirne İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu ve partililer katıldı.