Havsa Belediyesi kadrolu işçilerine ek zam kararı aldı - Son Dakika
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Havsa Belediyesi kadrolu işçilerine ek zam kararı aldı

28.09.2022 11:48
Havsa Belediyesi kadrolu işçilerine ek zam kararı aldı

Havsa Belediyesi ile Disk Genel-İş Sendikası arasında imzalanan ek protokol kapsamında kadrolu işçilere seyyanen bin lira zam yapıldı.

Havsa Belediyesi ile Disk Genel-İş Sendikası arasında imzalanan ek protokol kapsamında kadrolu işçilere seyyanen bin lira zam yapıldı.

Belediye Başkanı Aydın Balkan, belediye çalışanlarına destek olduklarını belirtti.

Yapılan ek protokolün hayırlı olmasını dileyen Balkan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz haftalarda Hak-İş'e bağlı işçilerimizin maaşlarına yapmış olduğumuz net yüzde 50'lik iyileştirmenin ardından, şimdi de kadrolu işçilerimizin toplu iş sözleşmelerine yeni bir ek zam ile destek oluyoruz. Yapılan görüşmeler neticesinde her bir çalışanımızın maaşına ek olarak net bin lira iyileştirme yapılmasına karar verildi. Mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz."

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Kaynak: AA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havsa Belediyesi kadrolu işçilerine ek zam kararı aldı - Son Dakika

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