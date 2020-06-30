Havsa Belediyesi, itfaiyesini yeni ekipmanlarla güçlendirdi - Son Dakika

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, aldıkları yeni ekipmanlarla İtfaiye Müdürlüğünün güçlendirildiğini bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, olası yangın durumlarında itfaiye erlerinin ihtiyaç duyacağı yüksek ısıya dayanıklı ve su geçirmez koruyucu giysi alındığını belirtti.

İhtiyaç duyulan ekipmanları itfaiye birimine kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Balkan, şunları kaydetti:

"İtfaiye birimimiz için kullanılması elzem olan ancak bugüne kadar 80 yıldır belediyemiz envanterinde hiç bulunmayan yüksek ısıya ve ateşe dayanıklı, su geçirmez yangın giysileri alarak itfaiyemizi güçlendirdik.

5 elbisenin maliyeti yaklaşık 30 bin lira olup, olası bir yangında müdahale için zaruri ekipmanlar arasındadır.

Yeni ekipmanların ilçemize ve itfaiyemize hayırlı olmasını ve hiç bir yangında kullanılmasına gerek kalmamasını diliyorum."