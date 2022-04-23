Havsa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Havsa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

23.04.2022 15:50
Havsa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Edirne'nin Havsa ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören ve etkinliklerle kutlandı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören ve etkinliklerle kutlandı.

İlçe stadyumunda düzenlenen törende saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin etkinliklerinin ardından, ilçede şiir, resim, kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene Kaymakam Reşit Özer Özdemir, Belediye Başkanı Aydın Balkan, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Havsa, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havsa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika


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