Havsa'da 3 bin 300 haneye ücretsiz maske dağıtıldı - Son Dakika

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, belediyenin sağladığı malzeme teminiyle terzi esnafı ve ev hanımlarının katkılarıyla üretilen maskelerin, ilçe halkına dağıtıldığını bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak amacıyla üretilen maskelerin ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırıldığını belirtti.

Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini aktaran Balkan, şunları kaydetti:

"Söz verdiğimiz gibi belediyemiz, ilçedeki tekstil fabrikamız, esnafımız, ev hanımlarımızın diktiği maskeleri kapı kapı dolaşarak tüm vatandaşlarımıza ulaştırdık. Toplamda 3 bin 300 haneye maske dağıtımı yapıldı. Bu zorlu süreçte fedakarca çalışmaya devam eden belediye personelimize, esnaflarımıza, hemşerilerimize, gençlerimize teşekkür ediyoruz. Mücadelemiz tüm Havsa'mız ile omuz omuza devam ediyor."