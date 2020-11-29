Havsa'da asbestli su boruları değiştiriliyor - Son Dakika

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, içme suyu kuyularından su deposuna gelen eski boruların yenilendiğini bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe halkına sağlıklı içme suyu sunmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Su kuyularından su deposuna gelen asbestli eski boruların yenilendiğini aktaran Balkan, şunları kaydetti:

"Farklı kuyulardan gelen sularımızdan ayrı ayrı numune alabileceğimiz, örneğin içme suyumuzdaki kireci yoğun gelen kuyumuzu tespit ederek miktarına müdahale edebileceğimiz yeni bir sistem kuruyoruz. Kaliteli ve sağlıklı içme suyunun önem kazandığı, ilçemizde de bu konuda önemli yatırımlar yaptığımız bu dönemde su israfını önleyerek suyumuza ve geleceğimize birlikte sahip çıkalım."