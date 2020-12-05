Havsa'da belediye Kovid-19 nedeniyle faaliyetini durduran esnafa kira yardımı yapacak - Son Dakika

Edirne'nin Havsa ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerini geçici olarak durduran esnafa 750 liraya kadar kira yardımı yapılacak.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, salgının ekonomik etkilerini en aza indirmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Esnaf ve vatandaşların yanında olduklarını aktaran Balkan, "Tüm imkanlarımızla esnafımıza ve vatandaşlarımıza desteğimiz sürüyor. Faaliyeti durdurulan esnafımıza 750 liraya kadar kira yardımında bulunacağız. Karantinada olan hemşehrilerimize maddi yardımlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Balkan, tüm dünyada etkisini gösteren salgına karşı birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini bildirdi.

"500 lira olan kira yardımını 750 liraya çıkardık"

Amaçlarının ihtiyaç sahiplerine mümkün olduğunca destek vermek olduğunu kaydeden Balkan, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl salgın döneminde dükkanı kapanan esnafımıza yaptığımız kira yardımı ve özellikle karantinada olup maddi güçlük çeken hemşehrilerimize, sosyal yardımlarımız kapsamında desteğe devam ediyoruz. Gerek özel işyerlerinde kiracı olsun, gerekse belediyemiz kiracısı olan esnafımıza geçen yıl 500 lira olan kira yardımını 750 liraya çıkardık. Yine karantinada olup ekonomik olarak zor günler geçiren ve Sosyal Yardımlaşma Vakfından destek alamayan hemşehrilerimiz için de gıda ve yakacak yardımına devam ediyoruz. Artık bu yolda son düzlüğe çıkıyoruz. Salgını hep birlikte omuz omuza atlatacağız."