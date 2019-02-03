Havsa'da Dezenfeksiyon Çalışması Yapıldı
17 dakika önce
Havsa ilçesinde, dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Havsa
ilçesinde, dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Havsa Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin yarı yıl tatili göz önünde bulundurularak çeşitli alanlarda çalışma yapıldı.
Havsa Belediyesi ekipleri, ilçedeki eğitim kurumlarının bahçe, derslik, ortak kullanım ve oyun alanlarında bakteri ve virüslere bağlı bulaşıcı hastalık risklerine karşı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:55 Kaynak: AA
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