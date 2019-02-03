Son Dakika Haberleri: Havsa'da Dezenfeksiyon Çalışması Yapıldı

Havsa'da Dezenfeksiyon Çalışması Yapıldı

17 dakika önce

Havsa ilçesinde, dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Havsa'da Dezenfeksiyon Çalışması Yapıldı, System.String[]
Havsa ilçesinde, dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Havsa Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin yarı yıl tatili göz önünde bulundurularak çeşitli alanlarda çalışma yapıldı.

Havsa Belediyesi ekipleri, ilçedeki eğitim kurumlarının bahçe, derslik, ortak kullanım ve oyun alanlarında bakteri ve virüslere bağlı bulaşıcı hastalık risklerine karşı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:55 Kaynak: AA

Havsa, Güncel
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