Havsa'da "Eğitimde başarıyı artırma" toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Havsa'da, "Eğitimde başarıyı artırma" toplantısı düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ekrem Canalp, Atatürk İlkokulunda düzenlenen toplantıya katılarak ilçedeki eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Canalp, temel eğitim, ortaöğretim ve mesleki eğitimde başarıyı artırma hedefleriyle ilgili gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.
Öğrenci odaklı eğitim ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi adına atılan adımları değerlendiren Canalp, yapılan çalışmalarda başarı diledi.
Toplantıya Kaymakam Reşit Özer Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri ve okul idarecileri katıldı.
Kaynak: AA
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