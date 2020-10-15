Havsa'daki oyun parkları yenileniyor - Son Dakika

Havsa'daki oyun parkları yenileniyor

15.10.2020 14:09
Havsa'daki oyun parkları yenileniyor, System.String[]

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, ilçe genelindeki oyun parkı ve parklardaki spor aletlerinin yenilenmeye başlandığını bildirdi.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, ilçe genelindeki oyun parkı ve parklardaki spor aletlerinin yenilenmeye başlandığını bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, yenileme çalışmasının Edirne Valiliği ve kardeş belediye Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Çalışmaların aralıksız süreceğini aktaran Balkan, ilçe halkına en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Zaman içinde yıpranmış ve kullanılmaz hale gelen oyun gruplarının ve spor aletlerinin yenilendiğini belirten Balkan, şunları kaydetti:

"Valiliğimizin köylerde ve kurumlarda başlattığı çocuk oyun grubu kurma çalışmaları ile paralel olarak biz de yine Valiliğimiz ve kardeş belediyemiz Gaziosmanpaşa Belediye'sinin desteği ile parklarımızdaki kullanımı uygun olmayan sağlıksız oyun gruplarımızı ve kondisyon aletlerimizi yeniliyor, ihtiyaç olan bölgelerimize de yenilerini kazandırıyoruz.

Çocuklarımızın yüzünü bir nebze güldürebilmek, ailelerimizin de sağlıklı kalmalarını sağlamak için attığımız adıma hiç tereddütsüz destekte bulunan Valimiz Ekrem Canalp ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta'ya ilçemiz adına teşekkür ediyoruz."

Gaziosmanpaşa, Aydın Balkan, oyunlar, Havsa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havsa'daki oyun parkları yenileniyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Portakal, MHP'ye yakın isimle yaptığı görüşmeyi aktardı: Bahçeli'den bir çıkışı gelebilir TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış Rize'de ölüm korkusuyla su kanalına giren şahıs, 1 kilometre ilerledikten sonra rögardan çıkarıldı Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı         
13:57
Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi         
13:41
Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı         
12:57
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti         
11:13
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı         
09:56
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı         
09:28
25 yaşındaki genç, 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı         
09:20
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor         
09:11
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 14:55:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Havsa'daki oyun parkları yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei