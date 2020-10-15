Havsa'daki oyun parkları yenileniyor - Son Dakika

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, ilçe genelindeki oyun parkı ve parklardaki spor aletlerinin yenilenmeye başlandığını bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, yenileme çalışmasının Edirne Valiliği ve kardeş belediye Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Çalışmaların aralıksız süreceğini aktaran Balkan, ilçe halkına en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Zaman içinde yıpranmış ve kullanılmaz hale gelen oyun gruplarının ve spor aletlerinin yenilendiğini belirten Balkan, şunları kaydetti:

"Valiliğimizin köylerde ve kurumlarda başlattığı çocuk oyun grubu kurma çalışmaları ile paralel olarak biz de yine Valiliğimiz ve kardeş belediyemiz Gaziosmanpaşa Belediye'sinin desteği ile parklarımızdaki kullanımı uygun olmayan sağlıksız oyun gruplarımızı ve kondisyon aletlerimizi yeniliyor, ihtiyaç olan bölgelerimize de yenilerini kazandırıyoruz.

Çocuklarımızın yüzünü bir nebze güldürebilmek, ailelerimizin de sağlıklı kalmalarını sağlamak için attığımız adıma hiç tereddütsüz destekte bulunan Valimiz Ekrem Canalp ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta'ya ilçemiz adına teşekkür ediyoruz."