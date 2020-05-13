Havsa Deresi'nde ıslah çalışması - Son Dakika

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Havsa Deresi'nde ıslah ve temizlik çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Islah çalışmasıyla derede yaşanan sorunların çözüleceğini aktaran Balkan, şunları kaydetti:

"Hem deremizin çevre görünüm temizliği hem de yapacağımız dere kenarı peyzaj çalışması ve Kır Bahçesi Davet Salonumuz için tamamlayıcı bir çalışma yapacağız.

Bu çalışmada bize destek olan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve DSİ Bölge Müdürü Erdinç Kuran'a şükranlarımı sunuyorum."