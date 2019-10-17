Son Dakika Haberleri: Havsa İlçe Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi ilgi görüyor
Son Dakika Güncel Havsa İlçe Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi ilgi görüyor

Havsa İlçe Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi ilgi görüyor

2 saat önce

Edirne'nin Havsa ilçesinde bulunan kütüphanenin bir bölümü yapılan tadilatın ardından Millet Kıraathanesine dönüştürüldü.

Havsa İlçe Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi ilgi görüyor, System.String[]

Edirne'nin Havsa ilçesinde bulunan kütüphanenin bir bölümü yapılan tadilatın ardından Millet Kıraathanesine dönüştürüldü. Tadilat ve güçlendirme çalışmalarının ardından kütüphane ve Millet Kıraathanesi olarak düzenlenen merkez vatandaşlar ve öğrencilerden büyük ilgi görüyor.


İlçe Halk Kütüphanesi, Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı ve Havsa Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin katkılarıyla tadilat yaptırılarak kütüphane ve Millet Kıraathanesi olarak hizmet vermeye başladı. Yeni çehresiyle İlçe halkı ve öğrencilerin hizmetine sunulan kütüphane ve Millet Kıraathanesinde tüm ziyaretçilere çeşitli ikramlar da sunuluyor. Öğrenciler ve halk tarafından büyük rağbet gören kütüphane ve Millet


Kıraathanesine 2 bin 500 adet yeni kitap eklenerek zenginleştirildi.


Kısa süre önce açılışı yapılan kütüphane ve Millet Kıraathanesine öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. - EDİRNE

Edirne Valiliği, Edirne, Havsa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:57 Kaynak: İHA
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