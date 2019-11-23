Havsa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı

Havsa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı törenle kutlandı.

İlçe meydanındaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, çelenk sunulmasıyla devam etti.

Belediye Başkanı Aydın Balkan, yaptığı konuşmada, Havsalıların her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından kurtuluş günü için hazırlanan gösteri sunuldu.

Törenin ardından şehitlik ziyaret edildi.

Törene, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve vatandaşlar katıldı.