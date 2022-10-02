Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

02.10.2022 12:12
Edirne'den kısa kısa

Havsa otogarındaki eski yazıhaneler yıkılıyor.

Havsa otogarındaki eski yazıhaneler yıkılıyor.

Belediye Başkanı Aydın Balkan, yaptığı açıklamada, otogarda yeni projenin hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

Çalışmalara eski yazıhanelerin yıkımıyla başladıklarını dile getiren Balkan, yıkım sonrası projenin şekilleneceğini ifade etti.

Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Meriç'i ziyaret etti

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Meriç ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçe Tarım Müdürlüğünü ziyaret eden Bayazıt, İlçe Müdürü Serdar Çoban ve personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bayazıt ayrıca susam hasadı yapılan tarlaları ziyaret ederek üreticilerle görüştü.

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Kaynak: AA

Aydın Balkan, Hisarcık, Edirne, Havsa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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