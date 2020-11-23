Havsa ve Hasköy'ün kurtuluşunun 98. yılı kutlandı - Son Dakika

Havsa ve Hasköy köyünün kurtuluşunun 98. yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.
Fatih Caddesi Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Havsa Kaymakam Vekili Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Buradaki programın ardından ilçedeki şehitlikler ziyaret edildi.
İlçeye bağlı Hasköy köyünde de kurtuluş töreni düzenlendi.
Hasköy Köyü Muhtarı Cihan Akkaya, Atatürk anıtına çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, şehitlikler ziyaret edildi.
- Kaynak: AA
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