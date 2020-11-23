Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, şehitlikler ziyaret edildi.

İlçeye bağlı Hasköy köyünde de kurtuluş töreni düzenlendi.

Havsa ve Hasköy köyünün kurtuluşunun 98. yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Son Dakika › Güncel › Havsa ve Hasköy'ün kurtuluşunun 98. yılı kutlandı - Son Dakika

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