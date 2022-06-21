Havsala Into the Soul Palace sistem gereksinimleri neler? Havsala Into the Soul Palace kaç GB? - Son Dakika
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Havsala Into the Soul Palace sistem gereksinimleri neler? Havsala Into the Soul Palace kaç GB?

21.06.2022 15:05

Yazılım mühendisi ve espor sunucusu Dora Özsoy'un içinde bulunduğu Stratera Games tarafından geliştirilip yayınlanan 2D bulmaca oyunu Havsala: Into the Soul Palace'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Havsala Into the Soul Palace sistem gereksinimleri neler? Havsala Into the Soul Palace kaç GB? Detayları haberimizde…

Havsala, tarihi referanslar ve mistisizmle dolu, zengin hikaye anlatımına sahip, araştırmaya dayalı bir bulmaca oyunudur. Tek bir ruhun geçmiş yaşamlarının ardında bıraktığı ipuçlarını bulmak için odayı tara, bulmacaları çöz ve Ruh Palas'ın gizemlerini keşfet. Peki, Havsala Into the Soul Palace sistem gereksinimleri neler? Havsala Into the Soul Palace kaç GB? İşte detaylar…

HAVSALA INTO THE SOUL PALACE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli PC dostu oyunu Havsala Into the Soul Palace'ı oynayabilmeniz için Intel Pentium işlemciye, minimum 2 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce 840M ekran kartına sahip olmanız yeterlidir.

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Havsala Into the Soul Palace Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Intel Pentium CPU G860
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 840M
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Havsala Into the Soul Palace Kaç GB?

Havsala Into the Soul Palace'ı oynayabilmeniz için 1 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

Havsala Into the Soul Palace Kaç TL?

Havsala Into the Soul Palace'ın Steam fiyatı 24 TL'dir.

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Son Dakika Gamegar Havsala Into the Soul Palace sistem gereksinimleri neler? Havsala Into the Soul Palace kaç GB? - Son Dakika


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