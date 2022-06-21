Havsala, tarihi referanslar ve mistisizmle dolu, zengin hikaye anlatımına sahip, araştırmaya dayalı bir bulmaca oyunudur. Tek bir ruhun geçmiş yaşamlarının ardında bıraktığı ipuçlarını bulmak için odayı tara, bulmacaları çöz ve Ruh Palas'ın gizemlerini keşfet. Peki, Havsala Into the Soul Palace sistem gereksinimleri neler? Havsala Into the Soul Palace kaç GB? İşte detaylar…
Düşük sistemli PC dostu oyunu Havsala Into the Soul Palace'ı oynayabilmeniz için Intel Pentium işlemciye, minimum 2 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce 840M ekran kartına sahip olmanız yeterlidir.
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Havsala Into the Soul Palace'ı oynayabilmeniz için 1 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.
Havsala Into the Soul Palace'ın Steam fiyatı 24 TL'dir.
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