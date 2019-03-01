Son Dakika Haberleri: Havuç Bu Sıralar Biraz Para Ediyor"

Havuç Bu Sıralar Biraz Para Ediyor"

16 dakika önce

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, ilçede üretilen havucun şu sıralar çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Havuç Bu Sıralar Biraz Para Ediyor
Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, ilçede üretilen havucun şu sıralar çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Ateş, AA muhabirine, Beypazarı çiftçisinin çok çalışkan ve üretken olduğunu, Türkiye havuç üretiminin yüzde 50'nin ilçede yetiştirildiğini belirtti.

Ateş, "Ülke genelinde Beypazarı ilçesinden sonra havuç üretiminde Konya ve Hatay gelmektedir. Buralarda havuç tükenme noktasına geldiği için Beypazarı ilçesinde de 4 mevsim havuç üretildiğinden havucuna olan ilgi arttı. Çiftçimizin her zaman para kazanmasından yanayız. Girdiler çok yüksek. Havuç dönüm başına 5 tondan az verim alındığında masraflarını bile karşılamaz. Bu sıralar havuç satışları bira iyi ve talep de var. Çiftçimiz biraz olsun para kazansın." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:32 Kaynak: AA

Beypazarı, Güncel
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