Havuçlu Bezelye Püresi - Ek Gıdaya Geçiş (7 Ay+) | İki Anne Bir Mutfak
34 dakika önce
Ek gıdaya geçişte bebeklerin besinlerle tek tek tanışması önemlidir, zaman ilerlerdikçe alerjik reaksiyon olmadığı sürece besinler ikililer olarak da yenmeye başlar.
Ek gıdaya geçişte bebeklerin besinlerle tek tek tanışması önemlidir, zaman ilerlerdikçe alerjik reaksiyon olmadığı sürece besinler ikililer olarak da yenmeye başlar. Ek gıda sürecinin başlarında bir bebek için mini bir tarif. Haydi Mutfağa!
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:52 Kaynak: Youtube
EPDK, Elektrikte Zam Haberlerini Yalanladı
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi
Kadın Silüetinin Yer Aldığı Ağaç Nedeniyle Oduncunun Telefonları Susmuyor
Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!