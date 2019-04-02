Havuçlu Bezelye Püresi - Ek Gıdaya Geçiş (7 Ay+) | İki Anne Bir Mutfak

Ek gıdaya geçişte bebeklerin besinlerle tek tek tanışması önemlidir, zaman ilerlerdikçe alerjik reaksiyon olmadığı sürece besinler ikililer olarak da yenmeye başlar.

Ek gıdaya geçişte bebeklerin besinlerle tek tek tanışması önemlidir, zaman ilerlerdikçe alerjik reaksiyon olmadığı sürece besinler ikililer olarak da yenmeye başlar. Ek gıda sürecinin başlarında bir bebek için mini bir tarif. Haydi Mutfağa!

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