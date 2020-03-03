Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları - Son Dakika
Son Dakika Magazin Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları - Son Dakika Magazin

Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları

6 saat önce

Salata ve yemeklerde sıkça tercih edilen havucun vücudun birçok bölgesine etkisi bulunmaktadır.

Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları, System.String[]

Salata ve yemeklerde sıkça tercih edilen havucun vücudun birçok bölgesine etkisi bulunmaktadır.


Havucun Faydaları Neler?


Lif kaynağı açısından zengin olan havuç, vücutta bulunan hücrelerin performanslarını artırır. Hücrelerin daha sağlıklı şekilde çalışmasına olanak tanır.


Hücrelerin mutasyona uğramaması açısından çok sayıda faydası bulunan havuç, kanser önleyici etkiye sahiptir. Düzenli olarak kullanıldığında, kanser vakalarının tedavisinde tercih edilebilir.


Yüksek tansiyon oluşumu ve kalp rahatsızlıklarının meydana çıkmasını engeller. Kolesterolü dengeleyici özellikleri bulunduğunda, uzmanlar tarafından tavsiye edilir.


Gözde meydana gelen vitamin ve sıvılar, görme kabiliyetlerinin düşmesine neden olur. Havuç vitamin açısından zengin olduğundan, gözde görme oranlarını artırır.


Kanda yer alan şeker miktarının dengelenmesini sağlar. Bu açıdan diyabet hastalarının kullanması tavsiye edilir.


Mide asidini dengeler. Sindirim sisteminin düzenlemesini sağlar. Sindirimi düzenleyici etkileri olduğundan, gaz sıkışmalarının da önüne geçer.


Düzenli tüketimde, diş köklerinin güçlenmesini sağlar. Ağız içerisinde yer alan mikropların azalmasına yardımcı olur.


Mevsim geçişlerinde ortaya çıkan hastalıkların oluşumunu engelleyici yapıya sahiptir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım eder.


Havucun Cilde Faydaları


Havuç, vücudun her bölgesine fayda sağlayan besinlerin başında gelir. Havucun kullanımında özellikle cilde olan faydaları dikkate alınabilir.


Güneşten dolayı meydana gelen hasar ve benzeri sorunların tedavisine yarar. Güneş ışınlarına maruz kalan ciltleri onarır. Havucun suyu çıkarılarak bu tedavi uygulanabilir.


- Ciltte meydana gelen sivilce ve siyah noktaların kaybolmasına yardımcı olur. Havuç cilt üzerindeki nem oranını artırmaz, dengeler. Dengeleyici özelliği bulunduğundan, her cilt tipine uygun olduğu söylenir.


Cilt parlaklığının yakalanmasına faydalıdır. Cilt yüzeyinin parlak hale gelmesini sağlar. Doğal makyaj malzemesi denilebilir.


- Yara izi ve kızarıklık gibi hasarların kapanmasına engel olur. Havuç yara kapatma konusunda etkili bir kaynaktır.


Havucun Saça Faydaları


Saçların güneş altında sürekli kalarak kuruması, çeşitli kepek sorunlarına ve başka problemlere neden olur. Havuç, saça gösterdiği faydalar sayesinde, saçın sağlıklı görünümünü sağlar.


- Saçların gür ve parlak görünmesine yardımcı olur.


Saç tellerini kökten uca besler. Bu sayede saçları hem onarır hem güçlenmesini sağlayabilir.


Saç beyazlama sorunlarının nedenlerinden birisi vitamin eksiklikleridir. Saçların beyazlama süresini uzatır.


Havucun Göze Faydaları


Havucun göz sağlığına iyi geldiği konusunda araştırmalar mevcut. Bilim insanları, göz sağlığının korumanın yollarından birisinin, havuç tüketmek olduğunu savunurlar.


Gözlerdeki sinirleri onararak, göz hastalıklarının oluşumunu engeller.


Gözde ışığı algılayan bölgenin daha iyi çalışmasını sağlar.


- Havuç gözlerin genel anlamda daha iyi görebilmesine yardımcı olabilir. Kullanımın dikkatle yapılması önerilir.


Havuç, salatalarda, yemeklerde tüketilebilir. En iyi tüketim şekli, çiğ olarak ağzı yoluyla alınmasıdır. Suyu çıkarılarak cilde uygulanarak, sivilce oluşumu engellenebilir.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:44 
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