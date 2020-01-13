Havucun sofraya zahmetli yolculuğu - Son Dakika
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Havucun sofraya zahmetli yolculuğu

6 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ekiminden, toplanmasına ve paketlenmesine kadar zahmetli bir sürecin ardından sofralardaki yerini alan havucun hasadı sürüyor.

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ekiminden, toplanmasına ve paketlenmesine kadar zahmetli bir sürecin ardından sofralardaki yerini alan havucun hasadı sürüyor.


Kırıkhan'da hasat sezonunun başlamasıyla çamurlu tarlalardan toplanan havuçlar, temizlik sürecinden geçtikten sonra yurdun dört bir köşesine gönderiliyor. Havuçlar, Kırıkhan ilçesinde sabah erken saatlerde toplanmaya başlıyor. Erkekler, çamurlu tarlalarda söküm işlemini gerçekleştirirken, kadınlar da ürünlerin saplarını koparıp çuvallara istifliyor. Ardından araçlara yüklenen havuçlar, yıkama bölümüne götürülüyor. Çamurdan arındırılan havuçlar, paketlemeye hazır hale getiriliyor.


Havuç üreticisi Süleyman Donat, 20 yıldır havuç üretimi yaptığını ve bu sene 4 bin dönüm alanda ürün yetiştirdiğini söyledi.


Kırıkhan havucunun tat ve aroma açısından Türkiye'de üretilen havuçlara nazaran kaliteli olduğunu söyleyen Donat, "Bunda Kırıkhan'ın havası ve humuslu toprak yapısı itibariyle çok verimli bir toprağa sahip olmamızdan kaynaklanmaktadır. Kırıkhan ilçemizde sarı ve siyah olmak üzere 2 çeşit havuç üretmekteyiz. Kırıkhan'da yıllık 100 bin ton üretimimiz var. Bu 100 bin ton üretiminin 30 bin tonunu ihraç ediyoruz, 70 bin tonunu da iç piyasada değerlendirmekteyiz. İhracat bölgelerimiz ağırlıkla Kafkasya, Balkanlar ve Ortadoğu ülkeleri" dedi.


Süleyman Donat, kozmetik sanayinde de kullanılan siyah havuca coğrafi işaret alınması için de Kırıkhan Ticaret Odası ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin çalışma yaptığını kaydetti. - HATAY

Kırıkhan, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:29 Kaynak: İHA
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