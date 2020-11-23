Havutlu semt pazarına kavuştu - Son Dakika

Havutlu semt pazarına kavuştu

23.11.2020 11:26
Havutlu semt pazarına kavuştu, System.String[]

Yüreğir Belediyesi Havutlu Mahallesini semt pazarına kavuşturdu.

Yüreğir Belediyesi Havutlu Mahallesini semt pazarına kavuşturdu. Mecit Serçe Caddesi'nde kurulacak semt pazarı Perşembe günleri hizmet verecek.

Yıllardır bir semt pazarı olmayan Havutlu Mahallesi, mahalle sakinlerinden gelen talep ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatı doğrultusunda Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün girişimleri ile sonunda semt pazarına kavuştu.

Havutlu Mahallesi Muhtarlığı önü, Mecit Serçe Caddesi'nde kurulacak olan semt pazarı Perşembe günleri mahalle sakinlerine hizmet verecek.

Yapılan kura çekimi ile 41 pazarcı esnafına yerlerini teslim eden Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilk gün maske, eldiven kontrolü ve hijyen denetimi de yaptı.

Pazarcı esnafı ve mahalle sakinlerine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Kocaispir, "Pazarı olmayan Havutlu mahallemizi yıllar sonra semt pazarımıza kavuşturduk. Hayırlı uğurlu olsun. Salgının etkisini artırdığı bu günlerde maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde tüm mahalle sakinlerimize ve pazarcı esnafımıza hayırlı alışverişler, bereketli bol kazançlar diliyorum. İlçemiz genelinde tüm pazarlarımızda denetimlerimiz artarak devam ediyor. Maske, mesafe, hijyen denetimlerimizin yanı sıra vatandaşlarımızın, en iyi fiyatla en taze ürüne ulaşmalarını sağlamak amacıyla Zabıta ekiplerimiz bir taraftan pazardaki ürünlerin gramaj, fiyat ve tazeliğini kontrol ederken, bir taraftan da sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Her şey sağlığımız için" şeklinde konuştu.

Semt pazarına kavuşan Havutlu Mahallesi sakinleri Başkan Kocaispir'e teşekkür etti. - ADANA

Havutlu semt pazarına kavuştu
Havutlu semt pazarına kavuştu
Havutlu semt pazarına kavuştu

Zabıta Müdürlüğü, Yüreğir, Havutlu, Zabıta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Havutlu semt pazarına kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin! Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz Türkiye'de Çin aşısı ücretsiz uygulanacak, diğer üreticilerin aşıları ise eczanelerden para ile alınabilecek Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü Nedim Saban boynunda virüssavar taşıyor 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı
Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım         
11:16
Haftaya 10 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469,5 liradan işlem görüyor Haftaya 10 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469,5 liradan işlem görüyor         
10:41
Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık         
10:35
Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor         
10:12
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Vaka sayısındaki artış devam ederse hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Vaka sayısındaki artış devam ederse hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir         
10:03
Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi         
09:22
4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı 4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı         
09:14
Aracını satmakta anlaştığı kişinin Aracını satmakta anlaştığı kişinin "Parayı EFT ile gönderiyorum" sözüne inanınca dolandırıldı         
08:49
Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı         
08:11
Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası         
07:34
Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü         
23:58
Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış         
23:40
Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim         
21:34
Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin         
20:23
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 11:36:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Havutlu semt pazarına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei