Havuz başında kalp krizi geçiren Rus turist hayatını kaybetti - Son Dakika
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Havuz başında kalp krizi geçiren Rus turist hayatını kaybetti

12.10.2022 10:18
Havuz başında kalp krizi geçiren Rus turist hayatını kaybetti

Belek Turizm Merkezi'nde otelin havuz başında kalk krizi geçiren Rus turist, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Belek Turizm Merkezi'nde otelin havuz başında kalk krizi geçiren Rus turist, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bölgedeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Aleksander Batsch (63), otelin havuz başında dinlendiği sırada aniden fenalaştı. Durumu fark eden eşinin yardım istemesi üzerine otel görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince havuz başında ilk müdahalesi yapılan Batsch, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.

Turistin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Kaynak: AA

turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havuz başında kalp krizi geçiren Rus turist hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Havuz başında kalp krizi geçiren Rus turist hayatını kaybetti - Son Dakika
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