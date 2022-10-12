Alevi Dedelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıkladığı Pakete Tepki: 'Aleviler Turist mi ya da Tiyatro mu? Bir Kuruma Bağlamayı Doğru Bulmuyoruz'

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Havuz başında kalp krizi geçiren Rus turist hayatını kaybetti - Son Dakika

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