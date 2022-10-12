Havuz başında kalp krizi geçiren Rus turist hayatını kaybetti

Belek Turizm Merkezi'nde otelin havuz başında kalk krizi geçiren Rus turist, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bölgedeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Aleksander Batsch (63), otelin havuz başında dinlendiği sırada aniden fenalaştı. Durumu fark eden eşinin yardım istemesi üzerine otel görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince havuz başında ilk müdahalesi yapılan Batsch, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.
Turistin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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