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Havuz çevresinde düzenleme çalışması

58 dakika önce

Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından Yukarı Çarşı Mevkii'nde ki Havuz çevresinde kaldırımlarda hasar gören noktalar onarılıyor.

Havuz çevresinde düzenleme çalışması, System.String[]
Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından Yukarı Çarşı Mevkii'nde ki Havuz çevresinde kaldırımlarda hasar gören noktalar onarılıyor.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın," Ekiplerimiz zemini sil baştan düzenlenecek olan Havuz çevresinde ki kaldırımların sökümünü gerçekleştiriyor. Bu çalışmanın ardından kaldırımın düzenleme çalışmasına başlayacağız. Halkımızın tarafından yoğun kullanılan bu alanda ki çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlamak istiyoruz. Görevli personelimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:53 Kaynak: İHA
Cemal Akın, Bartın, Güncel
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